Чи є в України альтернатива плану перемоги? Відповідь Офісу президента

Подоляк заявив, що дискусії України з партнерами стимулюють Росію продовжувати експансію

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що партнери України мають прийняти усі пункти плану перемоги. Він зауважив, що альтернативою цьому є лише спостереження за масштабним геноцидом українців. Про це йдеться в інтерв'ю «24 каналу».

«Немає «а що якщо». Все буде прийнято, вирішено, в рамках цього плану партнери приймуть для себе необхідність діяти. Чому? Альтернативою цьому є спостереження за геноцидом, масштабним геноцидом великої суверенної держави на Сході Європи. Можна говорити про наші дискусії, про наші внутрішній чи зовнішні суперечки, але Росію ж це все тільки стимулює продовжувати експансію. Вона не зупиниться», – йдеться у заяві.

Подоляк додав, що коли «партнери хочуть ще часу, щоб подумати, чи давати, чи не давати Україні ті, чи інші дозволи – це парадоксально звучить».

«Або абсолютно логічний план з математичною калькуляцією, в якому прописано все для того, щоб змінити соціальні настрої в Росії, щоб побачити зовсім інші події в Росії. Або тоді всі сідають, вибачте з попкорном, і дивляться за масштабним геноцидом України, поки вся наша країна не буде залита кров'ю», – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Також 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.