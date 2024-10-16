Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2024 року

Росіяни продовжують атакувати українські позиції під Покровськом та на Курахівському напрямку

Російські загарбники завдали минулої доби 42 авіаудари по території України, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, було задіяно 644 дрони-камікадзе та здійснено понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом минулої доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському напрямку та під Покровськом.

На Харківському напрямку

Противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці. Водночас ворожа авіація атакувала населений пункт Малі Проходи керованими бомбами.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Дев'ятнадцять боїв завершено, сім – ще тривають.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

За підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки агресора відбито.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Минулої доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Тридцять два бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках – без особливих змін.

Минулої доби варто відзначити воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти та 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 966-й день повномасштабної війни в Україні.