Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2024 року

Окупанти безперервно атакують Курахівський напрямок

Країна-агресор минулої доби завдала 70 авіаударів, скинувши при цьому 119 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 685 дронів-камікадзе та здійснили близько 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв Фото: ISW

Новини війни в Україні

Відбулося 134 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська та Курахового

На Харківському напрямку

Терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 92 особи вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 18 БпЛА та три одиниці спеціальної техніки; також наші захисники пошкодили артилерійську систему, п’ять автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Агресор 31 раз атакував наші позиції. В районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 151 особу вбитими та пораненими, знищено два міномети, бойову броньовану машину, танк, пункт управління БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено танк, три міномети та бойову броньовану машину.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Найгарячіше було на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 48 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Агресор, за підтримки авіації, 12 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника завдала по Курщині 28 авіаційних ударів із застосуванням 39 КАБів.

За ефективну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 38-ї окремої бригади морської піхоти та 425-го окремого штурмового батальйону.

Нагадаємо, триває 979-й день повномасштабної війни в Україні.