Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
фото: прексслужба ДСНС

Пожежу вже ліквідовано

Російські загарбники у ніч на 17 жовтня атакували Київську область дронами. У регіоні активно працювали сили ППО. Усі цілі знищені.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає», – йдеться у дописі посадовця.

Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото) фото 1

За його даними, внаслідок падіння уламків збитих російських цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежу вже ліквідовано.

Раніше КМВА зазначила, що російські дрони заходили на Київ хвилями з різних напрямків. З вечора 16 жовтня і протягом ночі 17 жовтня у регіоні повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

Однак, попередньо, внаслідок атаки дронів окупантів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки РФ у Деснянському районі було виявлено уламок БпЛА.

Як зазначив очільник столиці, уламок дрона впав на дитячий майданчик. «У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу», – написав Кличко.

Теги: небезпека дрон фермерство пожежа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затягування війни Путіним може не допомогти РФ
Путін затягує війну, але це може не спрацювати – аналіз ISW
Сьогодні, 04:25
Ізраїльтяни знищили тунель бойовиків
ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль
9 жовтня, 01:33
Робін Вагенер
Депутат Бундестагу Робін Вагенер: Дозволити Україні бити по Росії – це ефективніше і дешевше Інтерв'ю
2 жовтня, 14:17
Наубіль Каук був командиром підрозділу превентивної безпеки «Хезболли»
Ізраїль ліквідував ще одного командира «Хезболли»
29 вересня, 12:57
«Шахеди» заходили до Білорусі о 00:13, 02:29, 03:05 та 03:52
Уночі до Білорусі навідалися «Шахеди», один із залетів із РФ
26 вересня, 14:31
Рустем Умєров висловився щодо війни в Україні
«Як бурлак на Дніпрі». Міністр оборони Умєров розказав, як він наближує перемогу
24 вересня, 19:38
Александер Стубб сподівається, що Росію вдасться виключити з Радбезу ООН у наступному році
Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
18 вересня, 15:32
Трамп-молодший та Кеннеді-молодший закликають до «деескалації конфлікту» шляхом прямих переговорів США та Росії
Злякалися ядерних погроз Путіна: оточення Трампа вимагає переговорів між США та РФ
17 вересня, 19:23
На місце події виїхали рятувальники з Київської області, міста Києва та сільські пожежні села Гнідин
На Київщині спалахнула пожежа на складах
17 вересня, 13:18

Новини

Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)
У столиці масово зупинився громадський транспорт
У столиці масово зупинився громадський транспорт
Є пошкодження в Деснянському районі: КМВА уточнила наслідки нічної атаки на Київ
Є пошкодження в Деснянському районі: КМВА уточнила наслідки нічної атаки на Київ
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА
Розбита шибка в дитячому садочку: Кличко повідомив про наслідки атаки дронів
Розбита шибка в дитячому садочку: Кличко повідомив про наслідки атаки дронів
У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду
У столиці й області синоптики прогнозують 17 жовтня хмарну погоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
27K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
17K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
11K
У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua