Через уламок дрона спалахнуло фермерське господарство на Київщині (фото)

Пожежу вже ліквідовано

Російські загарбники у ніч на 17 жовтня атакували Київську область дронами. У регіоні активно працювали сили ППО. Усі цілі знищені.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає», – йдеться у дописі посадовця.

За його даними, внаслідок падіння уламків збитих російських цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежу вже ліквідовано.

Раніше КМВА зазначила, що російські дрони заходили на Київ хвилями з різних напрямків. З вечора 16 жовтня і протягом ночі 17 жовтня у регіоні повітряну тривогу оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

Однак, попередньо, внаслідок атаки дронів окупантів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки РФ у Деснянському районі було виявлено уламок БпЛА.

Як зазначив очільник столиці, уламок дрона впав на дитячий майданчик. «У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу», – написав Кличко.