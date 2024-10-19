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Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків
Пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки у Києві
фото: Дарницька РДА

У Дарницькому районі столиці пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир

У ніч проти 19 жовтня Росія атакували безпілотниками Київ. Внаслідок чого постраждав Дарницький район столиці. Дарницька РДА оприлюднила фото наслідків..

«Надійшли нові повідомлення щодо завданої шкоди у нашому районі за результатами сьогоднішньої нічної атаки країною-терористом. Пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування у різних мікрорайонах», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків фото 1
фото: Дарницька РДА

Зазначається, що обійшлося без загоряння.

Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків фото 2
фото: Дарницька РДА

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи.

Нічна атака на Київ: оприлюднено фото наслідків фото 3
фото: Дарницька РДА

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламками: пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна; пошкоджено авто; незначні пошкодження зазнало приміщення одного з ресторанів. 

Також у столиці повітряна тривога тривала двічі за ніч. Остання тривала понад дві години.

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Теги: Київ війна безпілотник Україна окупанти інфраструктура Повітряні сили ЗСУ

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