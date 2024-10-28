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У Києві невідомі підпалили два відділення «Укрпошти»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві невідомі підпалили два відділення «Укрпошти»
фото: ілюстративне

Зовнішні двері відділень просто заливають мазутом і підпалюють

У Києві невідомі підпалили відділення «Укрпошти». Про це повідомив письменник Андрій Кокотюха у Facebook.

За словами письменника, підпали можуть відбуватися з помсти за доставлення повісток від ТЦК.  У своєму дописі  літератор зазначив, що «Укрпошта» тепер може стати новим об’єктом для нападів паліїв, слідом за автівками військовослужбовців. Зовнішні двері відділень просто заливають мазутом і підпалюють. 

«У нас підпалили відділення Укрпошти. Облили мазутом двері і запалили. Водночас так само горіло інше відділення на районі. На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій. Але доки пошта не носила повісток – підпалів справді не було», – написав Кокотюха.

Письменник нагадав, що в Україні також підпалюють машини військових ЗСУ. І зазначив, що будь-яке тилове місто тепер є «умовним», бо над головами літають російські дрони, а на вулицях працює російська агентура. 

У Києві невідомі підпалили два відділення «Укрпошти» фото 1

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня у столиці палало військове авто. Подія сталася у Дарницькому районі на вулиці Миколи Бажана. Як зазначається, ймовірно черговий підпал спричинив вибух. 

Теги: пожежа автомобіль Укрпошта Андрій Кокотюха письменник місто пошта

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