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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 30 травня

glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 30 травня
Прогноз погоди на 30 травня
фото: glavcom.ua

Місцями очікуються грози

У п'ятницю, 30 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 30 травня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; У Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever». 

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.

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Теги: погода прогноз погоди

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