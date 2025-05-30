Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 30 травня
Місцями очікуються грози
У п'ятницю, 30 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликі короткочасні дощі, на сході країни вдень подекуди грози.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°
На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; У Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.
До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever».
«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]