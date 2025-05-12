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В Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 12 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 12 травня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°

Сьогодні, 12 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями значні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на заході та Житомирщині і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 12 травня
Прогноз погоди на 12 травня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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