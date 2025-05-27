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У деяких областях очікуються дощі: погода на 27 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У деяких областях очікуються дощі: погода на 27 травня
Прогноз погоди на 27 травня
фото: glavcom.ua

У Києві та області короткочасні дощі

У вівторок, 27 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, помірні дощі (у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях значні дощі), лише на сході та північному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 14-19°; на решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°.

У деяких областях очікуються дощі: погода на 27 травня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°; У Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°.

До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever». 

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.

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Теги: погода

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