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Хмельниччина постраждала від російського удару: є знеструмлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хмельниччина постраждала від російського удару: є знеструмлення
Силами ППО було знищено дві ракети типу Х-101 та російські БпЛА на Хмельниччині
фото: Міноборони РФ (ілюстративне)

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила

Унаслідок російської атаки пошкоджено лінію електропередач населеного пункту Шепетівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», силами ППО було знищено дві ракети типу Х-101 та дев'ять ворожих БпЛА типу Shahed. Ще 21 ворожий БпЛА типу Shahed втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджено вікна в недіючій школі», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

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Теги: війна Хмельниччина

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