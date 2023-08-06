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Хто стоїть за атакою дронів на Москву: розкрито подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто стоїть за атакою дронів на Москву: розкрито подробиці
Безпілотники вже кілька разів атакували «Москва-Сіті»
фото з відкритих джерел

Атака не завдала Росії військових втрат, проте мала психологічний ефект для Кремля

Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що за атакою дронів на Москву може стояти Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це він сказав в ефірі «ТСН. Тиждень».

Цаплієнко зазначив, що йому з власних джерел стало відомо, що за атакою дронів на Москву може стояти ГУР МО. Це не завдало Росії військових втрат, проте мало психологічний ефект для Кремля. Імовірно українська розвідка може бути також причетною до ударів по військових базах в тимчасово окупованому Криму.

«Так само, як за ударами по 758-му логістичному центру Чорноморського флоту: який стався в той же день. І це ще не все. Бо протягом тієї ж доби стало відомо про атаку морських дронів на два кораблі Чорноморського флоту: «Василь Биков» і «Сергій Котов»! За 340 кілометрів від Севастополя. Ось камера дрона – знімає борт « Бикова». Судячи з усього, результат швидше психологічний. Але фахівцям стало ясно: флот Росії більше не є господарем у Чорному морі», – пояснив журналіст.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-Сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку.

У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

На світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Читайте також: Атаки дронів на Москву. The New York Times пояснила, як це впливає на війну
Теги: розвідка журналіст

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