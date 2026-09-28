Столичні заправки отримали бетонні укриття після російських атак

«Укрнафта» відкрила укриття на АЗК для всіх, хто буде поруч

Першими захисними спорудами обладнають 13 автозаправних комплексів у найбільш людних місцях

«Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на автозаправних комплексах у Києві та Київській області через регулярні російські атаки на столичний регіон. Скористатися захисними спорудами зможуть не лише працівники та клієнти АЗК, а всі люди, які перебуватимуть поруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління АТ «Укрнафта» Богдана Кукуру.

«Безпека людей – головний пріоритет в умовах, коли росія системно атакує цивільні об’єкти, від яких залежить повсякденне життя міст і громад. Ukrnafta встановлює бетонні укриття на автозаправних комплексах у Києві та Київській області. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер масштабуємо це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак», – повідомив Кукура.

фото: Богдан Кукра/Facebook

фото: Богдан Кукра/Facebook

Першочергово компанія планує встановити укриття на 13 автозаправних комплексах. Для цього обрали АЗК у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автомобільних доріг.

«Першочергово укриттями обладнаємо 13 АЗК, розташованих у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися ними зможуть усі, хто перебуватиме поруч», – зазначив голова правління компанії.

Кукура також розповів про результат використання іншого виду захисту, який «Укрнафта» вже встановила на своїх об'єктах у столиці. Минулого тижня габіони на одному з АЗК витримали удар та допомогли локалізувати вибух.

«Минулого тижня ми також побачили, як працює захист, який уже встановлений у Києві. Габіони на одному з наших АЗК витримали удар: вибух вдалося локалізувати, значного розльоту уламків не сталося. Це допомогло зменшити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу», – повідомив він.

Наразі габіонами обладнано 25 об'єктів «Укрнафти» у столичному регіоні. Компанія продовжує посилювати захист своїх автозаправних комплексів.

Окремо Кукура нагадав про правила роботи АЗК під час повітряної тривоги. Заправки «Укрнафти» припиняють роботу після оголошення тривоги жовтого або червоного рівня. Персонал та клієнти мають залишити територію й перейти у безпечне місце.

«Прошу уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, виконувати прохання працівників АЗК, не залишати автомобілі на парковках і не перебувати на території довше, ніж потрібно для заправки чи покупки», – наголосив Кукура.

До слова, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За даними влади, зафіксовано пошкодження в Оболонському районі міста.