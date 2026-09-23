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Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Президент: Під час кожної зустрічі на Генасамблеї ООН працюємо, щоб підтримка України була

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні. Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри», – йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що станом на зараз відомо про двох загиблих, ще 24 отримали поранення. За словами президента, також були удари по містах і громадах восьми областей.

«Під час кожної зустрічі на Генасамблеї ООН працюємо, щоб підтримка України була. І не менш важливий справедливий санкційний тиск на Росію. Україна вдячна усім, хто діє і тисне принципово. Фактично всі наші партнери погоджуються, що, коли є такі удари, поки ця терористична війна триває, не час для слабкості. Важливо, щоб санкції були сигналом для Росії та, зокрема, її олігархів, що війну треба закінчувати, а не пересиджувати», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео.

Також під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу у столиці.

Зокрема, внаслідок ворожої атаки на столицю зазнав руйнувань бізнес-центр у Солом’янському районі. У будівлі, де розташовувалася зокрема й велика їдальня, є загиблі та поранені.

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Теги: Володимир Зеленський війна Київ

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