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Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
Пацієнт може вільно обрати будь-який медичний заклад, який має відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання
фото: adonis.com.ua

Лікарі рекомендують робити скринінг найбільш поширених видів раку

Регулярні профілактичні обстеження дозволяють виявити онкологічні захворювання ще до появи перших симптомів, своєчасно розпочати лікування та суттєво підвищити шанси на одужання. У Департаменті охорони здоров’я КМДА закликають киян не зволікати з онкоскринінгом і регулярно перевіряти стан свого здоров'я, інформує «Главком».

«Онкологічне захворювання не завжди починається з болю чи інших очевидних симптомів. Саме тому не варто чекати, поки щось почне турбувати. Скринінг дає можливість перевірити здоров’я вчасно і, за потреби, почати лікування на ранній стадії. Закликаю киян не відкладати профілактичні обстеження та обговорювати їх із сімейним лікарем. Рання діагностика рятує життя», – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

За інформацією Департаменту, в Україні рекомендують робити скринінг найбільш поширених видів раку.

Рак шийки матки

Жінкам віком 30–55 років рекомендують проходити ПАП- або ПЛР-тест один раз на 10 років.

Жінкам, які живуть із ВІЛ, скринінг рекомендований із 25 років – раз на 5 років.

Якщо у жінок віком 21–35 років є симптоми або фактори ризику, необхідно звернутися до лікаря для обстеження незалежно від графіка скринінгу.

Рак молочної залози

Жінкам рекомендують проходити мамографію кожні 2 роки, починаючи з 50 років. Жінкам із групи ризику – з 40 років. Індивідуальний графік обстежень варто визначити разом із лікарем.

Колоректальний рак

Жінкам і чоловікам від 50 років рекомендують кожні 2 роки проходити тест на приховану кров у калі або фекальний імунохімічний тест.

Які дослідження є безоплатними

У межах Програми медичних гарантій українці можуть безоплатно пройти шість ключових обстежень:

  • мамографію та колоноскопію – для пацієнтів від 40 років;
  • гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію та бронхоскопію – від 50 років.

Якщо пацієнт за віком не входить до визначених груп, але має медичні показання, він також має право на безоплатну діагностику за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та реабілітація в амбулаторних умовах».

У безоплатне обстеження входить:

  • консультація лікаря перед обстеженням;
  • забір біоматеріалу;
  • дослідження, зокрема з анестезією за потреби;
  • гістологічне дослідження біоматеріалу;
  • аналіз і видача результатів – на плівці або цифровому носії.

Як скористатися послугою

Для безоплатного проходження обстеження необхідно отримати електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Пацієнт може вільно обрати будь-який медичний заклад, який має відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Дізнатися адресу найближчої клініки можна за телефоном контакт-центру НСЗУ: 16-77.

Нагадаємо, вчені визначили, яка мутація здатна підвищувати ризик розвитку  раку легенів. Серед людей, які ніколи не курили, цей ризик вищий у 60 разів, ніж у некурців без цієї генетичної зміни. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

До слова, експериментальна персоналізована вакцина проти раку, яку розробляють компанії Merck і Moderna, показала позитивні попередні результати під час третьої фази клінічних випробувань. Розробники наблизилися до можливого подання заявки на затвердження нового методу лікування регуляторними органами. 

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Теги: Київ рак онкология

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