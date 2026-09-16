Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російський БпЛА атакував Голосіївський район

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російський БпЛА атакував Голосіївський район
Російський дрон влучив по навчальному закладу
фото: ДСНС

Дрон влучив у нежитлову будівлю, на місце удару вирушили екстрені служби

Російський безпілотник атакував Голосіївський район Києва. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю вищого навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Віталія Кличка.

Російський БпЛА атакував Голосіївський район фото 1
фото: ДСНС
Російський БпЛА атакував Голосіївський район фото 2
фото: ДСНС

За уточненою інформацією, пошкоджено фасад та скління чотириповерхової будівлі навчального закладу. Внаслідок атаки також виникло незначне загоряння на площі п'ять квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок російського удару немає.

Раніше 16 вересня російська атака безпілотників на Київ повністю знищила склад Фундації Олени Зеленської. Там зберігалася гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам у різних регіонах України.

Під час цієї ж атаки було знищено склад студії «Квартал 95», де зберігалися декорації, костюми та інший реквізит.

Окремо вранці 16 вересня російські війська також атакували Київ безпілотниками. Тоді одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці. Загорілося складське приміщення, а вогонь поширився на сусідні будівлі. Внаслідок удару постраждала одна людина.

Читайте також:

Теги: окупанти Київ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У столиці 25-30 серпня відбудуться сезонні продовольчі ярмарки (адреси)
24 серпня, 15:45
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026
28 серпня, 21:26
Кадри з виконанням пісні викликали потужну хвилю емоцій у соцмережах
Мережу зворушило відео, на якому жінка грає «Ніч яка місячна» у знищеній дроном квартирі (відео)
1 вересня, 14:34
Рятувальники повернули на берег усіх відпочивальників
Корпоратив на Київському морі: вітер відніс від берега 21 людину на SUP-дошках
7 вересня, 09:00
У столиці оголошено відбій повітряної тривоги
У столиці оголошено відбій повітряної тривоги
7 вересня, 23:39
Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
9 вересня, 17:39
Внаслідок влучання ворожого дрона у 22-поверхівці виникла пожежа на рівні 12 поверху
Удар по 22-поверхівці в Києві: рятувальники показали наслідки атаки (фото)
9 вересня, 10:10
Ситуація на фронті 14 вересня
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
14 вересня, 22:27
У Києві працює ППО
Ворожа атака на Київ: у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю
Вчора, 10:13

Новини

Російський БпЛА атакував Голосіївський район
Російський БпЛА атакував Голосіївський район
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві
Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві
Вибух посилки на терміналі у Києві. Поліція завершила розслідування
Вибух посилки на терміналі у Києві. Поліція завершила розслідування
Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі
Забудова Київського ботсаду: Верховний Суд поставив крапку у справі
Удар по Київщині: зафіксовано наслідки в п’яти районах
Удар по Київщині: зафіксовано наслідки в п’яти районах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
79K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
50K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Сьогодні, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua