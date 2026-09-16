Російський БпЛА атакував Голосіївський район

Дрон влучив у нежитлову будівлю, на місце удару вирушили екстрені служби

Російський безпілотник атакував Голосіївський район Києва. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю вищого навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Віталія Кличка.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

За уточненою інформацією, пошкоджено фасад та скління чотириповерхової будівлі навчального закладу. Внаслідок атаки також виникло незначне загоряння на площі п'ять квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок російського удару немає.

Раніше 16 вересня російська атака безпілотників на Київ повністю знищила склад Фундації Олени Зеленської. Там зберігалася гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам у різних регіонах України.

Під час цієї ж атаки було знищено склад студії «Квартал 95», де зберігалися декорації, костюми та інший реквізит.

Окремо вранці 16 вересня російські війська також атакували Київ безпілотниками. Тоді одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці. Загорілося складське приміщення, а вогонь поширився на сусідні будівлі. Внаслідок удару постраждала одна людина.