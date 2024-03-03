У Криму окупанти намагаються обманути українську розвідку: деталі від ISW

У тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники намагаються дезорганізувати та ввести в оману українську розвідку через острах перед новими ударами Сил оборони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики посилаються на інформацію українського військового оглядача Костянтина Машовця.

У суботу, 2 березня, аналітик повідомив, що підрозділи 31-ї російської дивізії протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму почали широко використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіопереговори, щоб ввести в оману українську розвідку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі третій день поспіль лунають вибухи. Зокрема, після сьогоднішнього у частині міста зникло світло та фіксувалися проблеми зі зв’язком.

Кримські пабліки повідомляли про пожежу біля аеропорту «Сімферополь» та вибухи поблизу військового аеродрому «Саки». Окупаційні адміністрації ситуацію на півострові не коментують.

Нагадаємо, 1 березня, у тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу, під час якої пролунали вибухи. У мережі повідомляли про близько п'ять вибухів у районі Севастополя. Над Севастопольською бухтою виднілася димова завіса.

Згодом з'явилася інформація, що російська ППО стріляє біля села Воробйове Сакського району, також неподалік Євпаторії. Інформацію підтвердив так званий губернатор Развожаєв.