Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ

Більшість ворожих дронів, а саме десять, було знищено в небі над Одеською областю

У ніч проти 11 березня cилами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України  було збито 15 дронів-камікадзе типу «Шахед» ворога. Загалом російські загарбники запустили для чергової атаки 25 таких безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Telegram Сил оборони півдня України.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено», – йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Більшість ворожих дронів, а саме десять, знищили в небі над Одеською областю.

Військові зазначили, що це була масована дронова атака по регіону, а бойова робота по відбиттю повітряного удару тривала півтори години.

В оперативному командуванні сил «Південь» також уточнили, що «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

«В Одеському районі внаслідок ворожої атаки було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано», - передали в Силах оборони півдня.

Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо, через уламки були зруйновані господарчі споруди. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.

Теги: шахед ворог робота Telegram окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина
15 лютого, 02:30
За останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
20 лютого, 16:46
Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
28 лютого, 03:45
Брінк зазначила, що «наші думки линуть до жертв цих жахливих атак» та закликала до підтримки України у її боротьбі проти РФ
Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу
3 березня, 01:22
За словами Лиховія, біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на більш вигідні позиції
ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки
18 лютого, 14:17
Ліжко в квартирі, яке вирішили забрати російські військові
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
23 лютого, 10:22
Малюк також наголосив, що морські дрони СБУ Sea Baby – це флагман, який використовується не лише у режимі «камікадзе»
Голова СБУ Малюк анонсував «сюрпризи» для окупантів
25 лютого, 18:01
Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки прокоментував удари по Одесі
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
9 березня, 05:20
У Запорізькій області через обстріли РФ надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктур
На Харківщині з-під завалів врятовано чоловіка, у Херсоні пошкоджено театр: ситуація в регіонах
8 березня, 09:52

Події в Україні

«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ
«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ
Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб
Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб
Удар по Харкову: з'явилося відео наслідків
Удар по Харкову: з'явилося відео наслідків
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання
Окупанти атакували Харків «Шахедами»: є влучання
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»
Окупанти слідкують за сторінками українців у соцмережах напередодні «виборів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
51K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
30K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
14K
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
8379
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
7593
Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua