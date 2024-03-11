«Шахеди» заходили з Чорного моря та складними маневрами: деталі нічного обстрілу РФ

Більшість ворожих дронів, а саме десять, було знищено в небі над Одеською областю

У ніч проти 11 березня cилами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України було збито 15 дронів-камікадзе типу «Шахед» ворога. Загалом російські загарбники запустили для чергової атаки 25 таких безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Telegram Сил оборони півдня України.

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«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено», – йдеться у ранковому зведенні військового командування.

Більшість ворожих дронів, а саме десять, знищили в небі над Одеською областю.

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Військові зазначили, що це була масована дронова атака по регіону, а бойова робота по відбиттю повітряного удару тривала півтори години.

В оперативному командуванні сил «Південь» також уточнили, що «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

«В Одеському районі внаслідок ворожої атаки було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано», - передали в Силах оборони півдня.

Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо, через уламки були зруйновані господарчі споруди. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.