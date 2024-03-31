Зеленський у Бучі вшанував пам’ять українців, яких убили російські загарбники під час окупації Київщини

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року

У другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, яких убили загарбники під час окупації Бучанської громади. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави встановив лампадку до Стіни пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам’яті складається з кількох стел, на кожній із яких – таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

Президент та інші присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Разом із Володимиром Зеленським до участі у вшануванні долучилися: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, посли іноземних держав та глави іноземних представництв і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

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Храм Всіх Святих Землі Української, парафія якого належить до Київської єпархії Православної церкви України, під час російської окупації в березні 2022 року став символом стійкості та незламності жителів Бучі. На його території розташована братська могила, з якої після звільнення Київщини ексгумували 116 тіл жителів міста. Згодом вони були перенесені на кладовище.

Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей.

Збройні сили України звільнили місто 31 березня. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

Раніше Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у владі.