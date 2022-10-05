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Дрони, які атакували Білу Церкву, були випущені з півдня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дрони, які атакували Білу Церкву, були випущені з півдня
Росія могла одержати від Ірану сотні ударних безпілотників
фото ілюстративне

Кремль, залучаючи дрони-камікадзе, намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України

Сьогодні вночі російські загарбники атакували Білу Церкву дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з півдня України. Цю інформацію підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Близько 12 дронів вночі сьогодні атакували з півдня країни, шість з них були збиті, три – зенітно-ракетними військами на півдні, а також три збиті авіацією Повітряних сил», – сказав речник.

Ігнат зазначив, що Кремль, залучаючи дрони-камікадзе Shahed-136, намагається виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Активне використання окупантами іранських безпілотників Юрій Гнат називає «серйозною загрозою». Речник Командування припустив, що Росія могла одержати від Ірану сотні ударних безпілотників.

Як відомо, сьогодні вночі рашисти атакували дронами Білу Церкву.

Вночі російські загарбники також атакували дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: окупанти Україна Біла Церква росія війна

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