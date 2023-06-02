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Кім розповів, як розміновується Миколаївщина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кім розповів, як розміновується Миколаївщина
В Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Станом на початок вести на Миколаївщині окупантами було заміновано 10% територій

288 тис. гектарів агроземель на Миколаївщині підлягають обстеженню чи розмінуванню. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«У нас 288 тис. га агроземель підлягають обстеженню чи розмінуванню, 85 тис. – це план на цей рік, з яких понад 51 тис. вже розмінували чи обстежили», – розповів голова ОВА.  Над цим працюють 48 піротехнічних груп, 21 група з проведення гуманітарного розмінування і 79 одиниць техніки.

«Станом на зараз понад 80 % сільгоспугідь в області вже засіяні. Є погана, щільно замінована, смуга, де проходила лінія фронту, – туди дійсно страшно заходити. Але на більшості території ми впораємося – за рік, мабуть, ні, але швидко», – додав Кім.

Очільник Миколаївської ОВА також пожалівся на місцевих мешканців, які за теплої погоди одразу пішли смажити шашлики на природу.

«Погано їх ганяю – буквально на днях люди поїхали набирати пісок на берег та підірвалися на міні. Люди чудово знають, що не можна лазити по посадках, але час від часу трапляється таке, що, на жаль, хтось на щось наїжджає», – розповів він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині бабуся подалася в сапери заради корови. Бойові дії 67-річна Ганна Пліхчинська зі своєю коровою Ланою перечекали на Черкащині, а тоді повернулися до Степової Долини, селища на межі Миколаївської та Херсонської областей. Росіяни безперервно обстрілювали його впродовж дев’яти місяців. Жодного вцілілого будинку, поряд – розбита техніка. Людей у Степовій Долині майже не залишилося, але в жінки тут і птиця, і свіжа зелень на городі. Тож жінка щоденно виходить у поле з новеньким приладом для пошуку вибухонебезпечних предметів.

В Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування. Зараз Україна є найзамінованішою країною у світі.

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Теги: Миколаївщина Миколаїв розмінування замінування Віталій Кім

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