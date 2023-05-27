На Миколаївщині бабуся подалася в сапери заради корови (фото)
67-річна жінка допомагає розміновувати територію Миколаївщину
Про українську міношукачку, 67-річну Ганну Пліхчинську з Миколаївщини, говорить увесь світ. Жінка – одна з небагатьох, хто повернувся до розбитого села Степова Долина і щоденно виходить у поле з новеньким приладом для пошуку небезпечних уламків від російських снарядів, повідомляє ТСН.
Відомою на весь світ жінку зробив польський фотограф Єджей Новицький.
Заради корови Лани жінка щодня ризикує життям, бо худобі ж міношукач не даси. «Я беру, ставлю палку, бо так сказав мені той поліцейський. Намічаю, де воно, а тоді його кличу, він приходить, забирає. А такі маленькі, то я сама збираю», – розповідає жінка про уламки, які доводиться знаходити.
Бойові дії бабуся зі своєю коровою Ланою перечекали на Черкащині, а тоді повернулися до Степової Долини, селища на межі Миколаївської та Херсонської областей. Росіяни безперервно обстрілювали його впродовж дев’яти місяців. Жодного вцілілого будинку, поряд - розбита техніка. Людей у Степовій Долині майже не залишилося, але в жінки тут і птиця, і свіжа зелень на городі. «Страшно, звичайно. Я йду собі, воно запищало, ну, я стала, подивилася, що воно таке», – розповідає бабуся.
Як відомо, Україна зараз є найбільш забрудненою країною у світі у плані замінування.
За даними Міноборони, в Україні необхідно обстежити понад 170 тис. кв. км територій на предмет замінування.
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