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Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС
21 військовослужбовець із системи МВС: 9 гвардійців та 12 прикордонників
фото: Ігор Клименко

Клименко: Більшість потрапили в полон на Донецькому напрямку

Сьогодні, під час другого етапу масштабного обміну полоненими, додому повернулися 307 українських громадян, серед яких 21 військовослужбовець, що належить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише «Главком».

За його словами, із 21 звільненого оборонця 9 є гвардійцями, а 12 – прикордонниками. Більшість із них потрапили в полон на Донецькому напрямку.

«Це чуттєві та емоційні миті – коли нашим захисникам приходить усвідомлення, що вони знову на рідній землі, коли вони чують голос рідних, яким говорять: «я вдома»», – зазначив Клименко.

Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС фото 1
фото: Ігор Клименко
Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС фото 2
Клименко: Серед звільнених з полону 21 військовослужбовець із МВС фото 3
фото: Ігор Клименко

Міністр запевнив, що всім звільненим бійцям буде надано необхідну допомогу: «Ми потурбуємось про наших бійців, забезпечимо медичну допомогу, психологічну та соціальну підтримку. Зробимо усе необхідне».

Нагадаємо, цей обмін є другою частиною домовленості про повернення «1000 на 1000» українських громадян з російського полону. Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині.

«Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей», – зазначив Володимир Зеленський. Він також додав, що продовження обміну очікується вже завтра.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, – воїни Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

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Теги: обмін полоненими Ігор Клименко МВС

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