Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»

21-річний військовий сьогодні повернувся з російського полону

Визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. Відповідне відео показав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), інформує «Главком».

«Перші хвилини на рідній землі! «Червона калина» на повні груди! Визволений з російської неволі 21-річний Денис співає улюблену пісню!», – йдеться у підписі до відео.

«Ой у лузі черво́на калина…» – українська пісня, написана на початку 1914 року в підавстрійській Галичині Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття «Розлилися круті бережечки». Після початку Першої світової війни ймовірно доповнена о. Григорієм Трухом, греко-католицьким священником. Виконувалася січовими стрільцями, стала народною. Відома у кількох варіантах. Співали її бійці УПА. У 2022 році набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.