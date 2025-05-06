Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
21-річний військовий сьогодні повернувся з російського полону
Визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. Відповідне відео показав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), інформує «Главком».
«Перші хвилини на рідній землі! «Червона калина» на повні груди! Визволений з російської неволі 21-річний Денис співає улюблену пісню!», – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.
Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».
Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.
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