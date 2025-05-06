Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
21-річний захисник Денис повернувся додому з полону
фото: скриншот з відео

21-річний військовий сьогодні повернувся з російського полону

Визволений з російського полону 21-річний військовий Денис заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у перші хвилини на рідній землі. Відповідне відео показав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), інформує «Главком».

«Перші хвилини на рідній землі! «Червона калина» на повні груди! Визволений з російської неволі 21-річний Денис співає улюблену пісню!», – йдеться у підписі до відео.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»
«Ой у лузі черво́на калина…» – українська пісня, написана на початку 1914 року в підавстрійській Галичині Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття «Розлилися круті бережечки». Після початку Першої світової війни ймовірно доповнена о. Григорієм Трухом, греко-католицьким священником. Виконувалася січовими стрільцями, стала народною. Відома у кількох варіантах. Співали її бійці УПА. У 2022 році набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Теги: полон обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Громадянин Китаю, якого українські воїни взяли в полон, воював на боці РФ
ЗСУ взяли в полон китайців на Донеччині. Реакція Пекіна
9 квiтня, 11:26
Пєсков: «Китай – це наш стратегічний партнер, друг, товариш»
Кремль прокоментував слова Зеленського про залучення Китаю до війни
10 квiтня, 15:13
Громадяни Китаю, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року
У Києві відбулась хода на підтримку військовополонених з Маріуполя
15 квiтня, 16:52
Заступника міністра внутрішніх справ розповіваАлгоритм дій для родин у випадку втрати зв’язку з військовим
МВС пояснило, як відбувається розшук зниклих безвісти і куди звертатися родичам
25 квiтня, 14:23
Мирний пікет під Координаційним штабом в Києві, 23 квітня 2025 року
Родини полонених та зниклих безвісти вийшли на мирний пікет у Києві
23 квiтня, 14:27
Військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів будинку у Києві, знищеного Росією 24 квітня, з півторарічною донечкою на руках
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
28 квiтня, 16:59
Український військовий повернувся з російського полону додому
Український воїн після звільнення з полону зробив зворушливу заяву (відео)
Сьогодні, 17:02

Відео

Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
Визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина»
Екстремальні краш-тести: телеведучий Дмитро Комаров вперше показав роботу мартенівського цеху
Екстремальні краш-тести: телеведучий Дмитро Комаров вперше показав роботу мартенівського цеху
Путіністка Валерія виконала пісню серед руїн: Мінкульт звернеться до СБУ (оновлено)
Путіністка Валерія виконала пісню серед руїн: Мінкульт звернеться до СБУ (оновлено)
Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
Кошовий втрапив у скандал через привітання з Великоднем (відео)
Кошовий втрапив у скандал через привітання з Великоднем (відео)
Могилевська показала, як із доньками готувалася до Великодня: зворушливе відео
Могилевська показала, як із доньками готувалася до Великодня: зворушливе відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
81K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
55K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
19K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua