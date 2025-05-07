«Божечки, це неймовірно!». Зворушливі кадри зустрічі воїна з батьками після полону

Мама зустрілася з сином після пів року його полону

Сльози радості та міцні обійми: батьки вперше зустрілись з сином, який був у полоні пів року

До України з полону повернулось 205 військовослужбовців. Після довгого та виснажливого перебування в руках ворога відбулася емоційна зустріч з батьками одного з визволених військових на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вісник Ч.

На відео військовослужбовець Андрій Лось зустрівся з мамою і татом після повернення з російського полону.

Зустріч Андрія з мамою та татом була неймовірно емоційною. Мати міцно обійняла його, не вірячи своєму щастю і змогла сказати лише «Божечки, це неймовірно!». Батько зміг стримати сльози радості, дивлячись на свого сина, який повернувся додому нескореним.

Як відомо, із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів.

«Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», – зазначив президент України.

Цей обмін – уже пʼятий з початку 2025 року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом у межах перемовного процесу та обмінів із березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.