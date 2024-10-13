Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Давид Арахамія готовий вирушити на передову, але є умова

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що він та колеги готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять депутати з «Європейської солідарності». Про це він написав у Facebook під публікацією депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва.

У пості Потураєв висловлював підтримку перевіркам, які проводить ТЦК після масових заходів – зокрема концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві. На його думку, такі заходи мають відбуватися постійно.

У коментарях до публікації Потураєва звинуватили в тому, що його фракція підтримала закон про мобілізацію, «який не працює» і закликали «подати приклад своїм виборцям», пішовши на фронт.

«Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з «Євросолідарності» це зроблять – вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти – в TikTok можна і з іншого місця «працювати», – відповів на це Арахамія.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.