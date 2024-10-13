Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
Арахамія готовий воювати лише разом із депутатами від «Європейської солідарності»
фото з відкритих джерел

Давид Арахамія готовий вирушити на передову, але є умова

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що він та колеги готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять депутати з «Європейської солідарності». Про це він написав у Facebook під публікацією депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва.

У пості Потураєв висловлював підтримку перевіркам, які проводить ТЦК після масових заходів – зокрема концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві. На його думку, такі заходи мають відбуватися постійно.

Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву фото 1

У коментарях до публікації Потураєва звинуватили в тому, що його фракція підтримала закон про мобілізацію, «який не працює» і закликали «подати приклад своїм виборцям», пішовши на фронт.

«Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з «Євросолідарності» це зроблять – вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти – в TikTok можна і з іншого місця «працювати», – відповів на це Арахамія.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

Читайте також:

Теги: фронт бюджет Океан Ельзи закон документи Facebook Давид Арахамія концерт фракція TikTok податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайські авто продовжуватимуть надходити до Європи, але на інших умовах
КНР та ЄС продовжать діалог щодо китайських електромобілів – Euractiv
2 жовтня, 14:35
Зеленський підписав закон №11417
Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
21 вересня, 10:12
Основним напрямком наступу російських військ залишається Покровський
Наступ на Харківщині. Британська розвідка розкрила плани окупантів
23 вересня, 14:46
Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку
Байден не виконує свою обіцянку щодо України – WSJ
28 вересня, 16:42
Саломе Зурабішвілі прокоментувала демократію в Грузії
Президентка Грузії заявила, що правляча партія країни є «довіреною особою Росії»
1 жовтня, 18:58
Загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках
Росіяни пробують оточити ЗСУ на одному з напрямків. Герой України оцінив загрозу
2 жовтня, 10:00
Телеканали Грузії відмовились публікувати пропаганду проросійської партії
Три грузинські телеканали відмовились транслювати рекламу із зображенням зруйнованих міст України
6 жовтня, 11:45
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
10 жовтня, 21:00
Вакарчук подякував людям, які приходять на його концерти
Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після його концерту в Києві
Вчора, 13:43

Події в Україні

Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС
Страта українських бійців на Курщині: з’явилася реакція МЗС
Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла
Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву
Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці
Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці
Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину
Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
42K
Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року
36K
Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
20K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців

Новини

План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Вчора, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Вчора, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua