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Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
колаж: glavcom.ua

Військові звернулись до незадоволених діями ТЦК

Військовослужбовиця Аліна Михайлова обурена реакцію громадян, які незадоволені перевіркою документів ТЦК після концерту «Океану Ельзи» та іншими рейдами. 

«Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди визжали у 2022 «сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 оруть «Ганьба поліції? Дуже обнадійливо і мотиваційна», – пише Аліна Михайлова, вдова загиблого героїня України Да Вінчі. 

«А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день», – додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем.

На думку військових, хвиля негативних публікацій у соцмережах підживлюється ворогом. 

Як повідомляли журналісти з місця події, насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На інших відео видно, що спілкування було спокійним і коректним. 

Натомість цю тему активно роздмухують пропагандистські пабліки, запевняючи власну авдиторію, що українці очікують на «визволителів» з «братньої Росії». Між тим, українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи війну. 

«Одні й ті самі люди мріють про повне знищення Росії – але виступають проти посилення мобілізації в Україні.

Вимагають виходу на кордони 1991 року – але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму», – зазначає публіцист Михайло Дубинянський.

Журналістка Ганна Калюжна, яка часто працює на лінії фронту, називає поведінку окремих глядачів концерту, які відмовлялися від перевірки даних, ганебною. Вона радить використовувати при таких перевірках бодікамери.

«Можливо, комусь буде соромно так поводитися перед добровольцями», – зазначає вона.

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Теги: українці військові ворог вдова відео

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