Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
«Новий рекорд по видатках для України», – Железняк
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
«Новий рекорд по видатках для України: 3,73 трлн грн, що 2,3 раза більше ніж бюджет до початку повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.
Також 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. За законопроєкт проголосували 260 депутатів.
До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.
Як відомо,у 2025 році передбачається скорочення бюджету Державного агентства України з питань кіно на майже 70%.
До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».
Читайте також:
- Хто фінансуватиме війну? Уряд злякався свого плану підвищити податки
- Люди, не будьте дропами! Перекази з картки на картку: все, що треба про нові правила
- Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
- Рада підтримала збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Коментарі — 0