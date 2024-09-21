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Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
Зеленський підписав закон №11417
фото: Офіс президента

«Новий рекорд по видатках для України», – Железняк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

«Новий рекорд по видатках для України: 3,73 трлн грн, що 2,3 раза більше ніж бюджет до початку повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Також 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. За законопроєкт проголосували 260 депутатів.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.

Як відомо,у  2025 році передбачається скорочення бюджету Державного агентства України з питань кіно на майже 70%.

До слова, голова комітету Верховної Ради  з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».

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Теги: економіка війна закон військові Володимир Зеленський Україна Ярослав Железняк законопроєкт

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