Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби

«Новий рекорд по видатках для України», – Железняк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

«Новий рекорд по видатках для України: 3,73 трлн грн, що 2,3 раза більше ніж бюджет до початку повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Також 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. За законопроєкт проголосували 260 депутатів.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.

Як відомо,у 2025 році передбачається скорочення бюджету Державного агентства України з питань кіно на майже 70%.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості та може призвести до розколу всередині «Слуги народу».