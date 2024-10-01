Президентка Грузії заявила, що правляча партія країни є «довіреною особою Росії»

Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія використовує у Грузії стратегію «присутності довірених осіб»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії». Про це повідомляє Sova.

«Ми спостерігаємо гібридну війну, пропаганду, тиск страхом. Було прийнято російський закон (про іноагентів, – «Главком»), який набув чинності. Це спроба тиску на громадянське суспільство, все визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю та перемогти погрози», – прокоментувала президентка відкат демократії в Грузії.

Саломе Зурабішвілі додала, що Росія використовує у їхній країні стратегію «присутності довірених осіб».

««Грузинська мрія» насправді є довіреною особою Росії в Грузії», – сказала президентка.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.