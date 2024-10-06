Три грузинські телеканали відмовились транслювати рекламу із зображенням зруйнованих міст України

Провладна, проросійська партія Грузії зняла рекламу із зображенням зруйнованих внаслідок війни українських міст

Грузинські телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli випустили спільну заяву, в якій засудили використання трагедії українського народу в політичних цілях владною партією «Грузинська мрія». Вони підкреслили, що подібна спекуляція є неприйнятною та неетичною. Про це повідомляє detector.media.

Незважаючи на загрозу великих штрафів, телеканали відмовилися показувати банери із зображеннями зруйнованих українських міст, які правляча партія використовує у своїй політичній кампанії. У своїй заяві телеканали підкреслили, що партія «Грузинська мрія» експлуатує трагедію українців для досягнення власних політичних цілей та вимагає від каналів транслювати відеоролики з цими банерами, які вже розміщені на білбордах у містах Грузії.

«Нас ставлять перед вибором: або ми дамо ефір для цих відеороликів, або нас оштрафують на величезні суми, що може поставити під загрозу існування наших каналів», – йдеться в заяві.

Телеканали також наголосили, що, попри загрозу штрафів вони не мають наміру підтримувати російську пропаганду «Грузинської мрії» та знущання з українського народу.

«Ми повністю погоджуємося з оцінкою посла ЄС, який назвав цю кампанію обурливою, ганебною та жахливою, і тому відмовляємося транслювати ці відеоролики в ефірі», – заявили телеканали.

Крім того, медіа звернулися до міжнародної спільноти, дипломатичних установ та правозахисних організацій із закликом підтримати телеканали в їхній позиції.

Нагадаємо, що партія «Грузинська мрія» використала зображення зруйнованих міст України у своїй передвиборчій рекламі, додаючи на плакати гасло «Ні війні». Міністерство закордонних справ України засудило цю практику, вказуючи на неприйнятність використання теми війни для політичної боротьби.

Нагадаємо, «загадковий» пункт передвиборчої програми «Грузинської мрії» передбачає проголошення православ’я державною релігією.

Стало відомо, що посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив, що ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії.

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди». Раніше його відмовилася затверджувати президент країни Саломе Зурабішвілі.