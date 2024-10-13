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У Дніпрі гендиректор компанії-виробника вікон назвав ТЦК «чортами», бо його зупинили для перевірки документів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Дніпрі гендиректор компанії-виробника вікон назвав ТЦК «чортами», бо його зупинили для перевірки документів
Сергій Положай, який посперечався з військовими
фото з відкритих джерел

Сергій Положай стверджує, що його хотіли посадити в бус і забрати до військкомату

У Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами», бо його нібито хотіли посадити в бус і забрати до військкомату. Про це розповів сам Положай, а дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я – як два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені себе поводити й говорити».

«Ще раз я повторюю: я генеральний директор [компанії], де 1760 людей працює, а ти солдат – п*здуй копай», – каже чоловік на відео. Після цього військовий, із яким той говорив, викликає підмогу.

Обережно! На відео чути лайку!

Сам Положай у своїх соцмережах розповів, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час «величезної облави». Його зупинили для перевірки документів ТЦК, поліція і «купа якихось військових».

Він запевняє, що показав документи з оновленими даними, але «ці галимі чорти» з ТЦК йому сказали, що в нього немає бронювання, відстрочки і тому він підлягає мобілізації. За словами Положая, його «збиралися відправити бусиком у ТЦК».

Після цього ТЦК викликало «підкріплення автоматників у балаклавах», яким він знову показав документи.

«Співробітники спецпідрозділу послали всіх – ТЦК, поліцію, і я ескортом автоматників пішов додому. На жаль, з мерзотниками ТЦКшниками ходять галимі блогери, які викладають відео. Відео зручне їм, а не правду, яку говорять люди і я», – розповідає гендиректор.

Правда, на його думку, полягає в тому, що «ТЦК – чмошники, яких треба бити» і що треба «нам, хто займається хорошими справами, виробляючи вікна, не заважати».

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

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Теги: Океан Ельзи документи Telegram поліція чоловік концерт солдат відео

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