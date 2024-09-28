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Байден не виконує свою обіцянку щодо України – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден не виконує свою обіцянку щодо України – WSJ
Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку
фото з відкритих джерел

Білий дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги з Конгресом та громадськістю

Президент США Джо Байден приховав документ, в якому описана стратегія використання допомоги для перемоги. Про це пише газета The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Білий дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги з Конгресом та громадськістю. Хоча Конгрес вимагав від адміністрації представити стратегію надання допомоги Україні, адміністрація президента зволікала з виконанням вимог і засекретила документ, що викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки.

«У рамках законопроєкту про додаткове фінансування України цього року Конгрес передбачив, що адміністрація Байдена має представити стратегію використання американської допомоги протягом 45 днів. Але натомість адміністрація Байдена зволікала з наданням конкретних видів озброєнь або не надавала систем у кількості, необхідній для того, щоб Україна змогла відвоювати свою територію у Росії», – ідеться в матеріалі.

Тож журналісти WSJ підкреслюють, що республіканці в Конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, щоб адміністрація сформулювала розгорнуту теорію того, як Україна може використати надану допомогу, щоб відвоювати більше територій у Путіна.

«Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку незалежно від того, хто виграє президентські перегони, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг. Але Байден не заповнює прогалини», – ідеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Тож Конгрес вимагав від адміністрації певної стратегії, пов'язаної з наданням допомоги, і президент Байден розумів, що без цього зобов'язання отримати схвалення Конгресу на надання допомоги було б неможливо. Тому він підписав закон, погоджуючись з цією вимогою.

Проте адміністрація подала документ зі стратегією «через кілька місяців після встановленого Конгресом крайнього терміну», ідеться в заяві групи республіканців Палати представників, у тому числі проукраїнськи налаштованих представників.

Крім того, документ виявився повністю засекреченим. Законодавці від Республіканської партії закликають адміністрацію представити незасекречену версію, як того вимагав Конгрес, щоб громадськість могла ознайомитися з нею та обговорити її переваги.

«Не варто розраховувати на те, що адміністрація виконає цей наказ до 5 листопада, якщо вона взагалі це зробить. Публічне оприлюднення може означати, що віцепрезиденту Камалі Гарріс доведеться пояснювати своє власне бачення війни перед виборами. Але поки вона цього не зробить і адміністрація приховуватиме інформацію, Гарріс розділятиме відповідальність за непослідовні дії Байдена», – підсумувала газета.

Нагадаємо, що український лідер показав Джо Байдену свій «План перемоги» у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану. 

Також Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Президент України зауважив, що представив йому план перемоги.

До того ж у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

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Теги: Адміністрація Президента путін закон наказ партії фінансування Україна президент

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