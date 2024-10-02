Росіяни пробують оточити ЗСУ на одному з напрямків. Герой України оцінив загрозу

Сергій Наєв назвав найскладніші ділянки фронту

Армія РФ намагається оточити українське угруповання на Курахівському напрямку. Про це розповів колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю «Еспресо».

«На тих напрямках, де вони бачать, що можуть бути успішні, вони розвивають свій успіх. Безпосередньо вони проводять зараз наступальні дії на Куп'янському напрямку, вони такими собі кліщами підходять до водної перешкоди, є невеличке просування там збройних сил Російської Федерації. Також є їхні наміри оточити наше угруповання на Курахівському напрямку, з напрямку Гірника опуститися і закрити кільце оточення. Ну і відповідно, ситуація в районі Вугледара. Ще раз підкреслюю: ворог, постійно атакуючи, проводячи розвідку боєм, з'ясовує, де можна мати успіх, де може бути їхнє наступальне просування, і от він такою тактикою проводить такі дії», – пояснив екскомандувач Сил оборони.

За його словами, загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках.

«Осередково, не скрізь, застосовуються і невеличкі танкові колони, і піхота – все це відбувається. Ворог зараз має загрозу на Курахівському напрямку, на Вугледарському напрямку, є загрозливі його дії на Куп'янському напрямку. Для того, щоб зупинити ворога, необхідно, ще раз підкреслюю, бити ворога, зменшуючи його наступальний потенціал», – зазначив Наєв.

Нагадаємо, на тлі активних наступальних дій ЗСУ в Курській області, російські окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області. На Харківщині та Луганщині ворог також продовжує наступальні операції, маючи обмежений успіх.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни підтверджують інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил.