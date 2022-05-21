Жителі Москви готові в середньому витратити на відпустку 50 тисяч рублів

Жителі Москви готові в середньому витратити на відпустку 50 тисяч рублів

На відпочинок мрії мешканцям Росії зараз потрібно майже в 4,5 рази більше коштів, ніж дозволяють реальні можливості

Більше третини росіян (35%) не мають коштів, щоб провести тижневу відпустку, повідомляє «РБК» з посиланням на дослідження SuperJob. Уточнюється, що рік тому аналогічний показник становив 30%.

У середньому росіяни готові витратити на тиждень відпочинку 37 тисяч рублів, а не 35, як рік тому. Чоловіки готові заплатити 40 тисяч рублів, жінки – 33 тисячі (для переведення у гривні діліть приблизно на три).

Рік тому аналогічний показник становив 30%

Жителі Москви готові в середньому витратити на відпустку 50 тисяч рублів, що є найвищим показником у країні. На другому місці знаходяться Санкт-Петербург та Красноярськ, мешканці яких готові заплатити в середньому 43 тисячі рублів. На третьому – Єкатеринбург (42 тис. руб.), на четвертому – Краснодар (40 тис. руб.), на п’ятому – Ростов-на-Дону і Нижній Новгород – тут у середньому на відпустку відклали 40 тис. руб. на одну людину.

Найменше на тижневу відпустку серед жителів мегаполісів готові витратити у Воронежі та Волгограді – в середньому 33 тис. руб.

Ідеальну відпустку росіяни в середньому оцінюють у 160 тисяч рублів, причому жінки – у 143 тисячі, а чоловіки – у 175 тисяч.

Як випливає з дослідження, на відпочинок мрії мешканцям Росії зараз потрібно майже в 4,5 раза більше коштів, ніж дозволяють реальні можливості.

Опитування проводилося у травні за участі 3 тисяч респондентів у містах Росії та 10 тисяч – у містах-мільйонниках.

Серед російських загарбників в Україні багато наркоманів. Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики. Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію «в тонусі» на війні в Україні.