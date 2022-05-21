Соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні
Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю
У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО. Цей крок нібито може продовжити і розширити війну в Україні.
З такою заявою виступив Девлет Бахчелі – голова «Партії націоналістичного руху» (ПНР) і найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
Далі Бахчелі висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу продовжить війну в Україні, а межі бойових дій можуть розширитися.
«Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю. Не слід недооцінювати можливість того, що війна в Україні перекинеться на Швецію, якщо ці дві північні європейські держави будуть прийняті в НАТО», – продовжив Бахчелі.
Раніше Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.
Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.