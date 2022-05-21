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    Соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні

    Найближчий&nbsp;соратник президента Туреччини вважає&nbsp;членство двох цих країн в НАТО непотрібним розвитком подій - Соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні
    Найближчий соратник президента Туреччини вважає членство двох цих країн в НАТО непотрібним розвитком подій
    фото з відкритих джерел

    Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю

    У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО. Цей крок нібито може продовжити і розширити війну в Україні.

    З такою заявою виступив Девлет Бахчелі – голова «Партії націоналістичного руху» (ПНР) і найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

    «Ми вважаємо членство двох цих країн в НАТО несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій», – заявив лідер ПНР у своїй промові перед представниками партії.

    Далі Бахчелі висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу продовжить війну в Україні, а межі бойових дій можуть розширитися.

    «Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю. Не слід недооцінювати можливість того, що війна в Україні перекинеться на Швецію, якщо ці дві північні європейські держави будуть прийняті в НАТО», – продовжив Бахчелі.

    Раніше Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.

    Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

    Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

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    Теги: Туреччина Швеція росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні