Соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні

Найближчий соратник президента Туреччини вважає членство двох цих країн в НАТО непотрібним розвитком подій

Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю

У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО. Цей крок нібито може продовжити і розширити війну в Україні.

З такою заявою виступив Девлет Бахчелі – голова «Партії націоналістичного руху» (ПНР) і найближчий соратник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Ми вважаємо членство двох цих країн в НАТО несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій», – заявив лідер ПНР у своїй промові перед представниками партії.

Далі Бахчелі висловив думку, що вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу продовжить війну в Україні, а межі бойових дій можуть розширитися.

«Реакція Росії буде спровокована, якщо таке членство стане реальністю. Не слід недооцінювати можливість того, що війна в Україні перекинеться на Швецію, якщо ці дві північні європейські держави будуть прийняті в НАТО», – продовжив Бахчелі.

Раніше Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.