Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині

Мадяр: «Це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів»

У нещодавній статті The New York Times журналісти висвітлили спробу ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини й утримати плацдарм у Кринках як «самовбивчу місію». Український військовий, командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) звинуватив американську газету у маніпуляції та гонитві за сенсацією й гонорарами.

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«Обурений статтею потужного ньюйзмейкера, який читає весь світ, The New York Times, який 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та висновками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки», – заявив Мадяр у своєму відеозверненні, опублікованому в мережі.

Стаття The New York Times називається «Українські морські піхотинці виконують «самогубну операцію» при форсуванні Дніпра» фото: скриншот сайту The New York Times

Військовий наголосив, що його підрозділ від початку жовтня, з першого дня наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра безупинно й щоденно виконує бойові задачі. При цьому окупанти полюють як на нього особисто, так і на кожен екіпаж «Птахів Мадяра».

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«Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб'єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінюючу в гонитві за сенсацією і, вибачаюсь, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*еру стосовно позицій – це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів», – наголосив командир.

На його переконання, стаття NYT не дає узагальненої об'єктивної картини подій, адже містить коментарі окремих військових.

«Це все рівно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП на автостраді водія – звинуваченнями до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ», – підкреслив Мадяр.

Зазначимо, що 16 грудня The New York Times опублікувала статтю з коментарями військових ЗСУ. Військовослужбовці описали наступ на лівому березі Дніпра як «жорстокий і марний», оскільки українських воїнів при наступі «збивали ще на березі або у воді до того, як вони досягли іншого берега». За їхніми словами, через болотисту місцевість захисникам також немає де окопатися.