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Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині
The New York Times оприлюднив матеріал з оціночними судженнями щодо успішності операцій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки
фото: Генштаб ЗСУ

Мадяр: «Це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів»

У нещодавній статті The New York Times журналісти висвітлили спробу ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини й утримати плацдарм у Кринках як «самовбивчу місію». Український військовий, командир роти «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) звинуватив американську газету у маніпуляції та гонитві за сенсацією й гонорарами.

«Обурений статтею потужного ньюйзмейкера, який читає весь світ, The New York Times, який 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та висновками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки», – заявив Мадяр у своєму відеозверненні, опублікованому в мережі.

Стаття The New York Times називається «Українські морські піхотинці виконують «самогубну операцію» при форсуванні Дніпра»
Стаття The New York Times називається «Українські морські піхотинці виконують «самогубну операцію» при форсуванні Дніпра»
фото: скриншот сайту The New York Times

Військовий наголосив, що його підрозділ від початку жовтня, з першого дня наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра безупинно й щоденно виконує бойові задачі. При цьому окупанти полюють як на нього особисто, так і на кожен екіпаж «Птахів Мадяра».

«Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб'єктивної, але хочу звернути вашу увагу на злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, не замовну, але не всеоцінюючу в гонитві за сенсацією і, вибачаюсь, за гонорарами. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого, нормально. Нормально для фільму Netflix. Знімати їх для узагальнюючого ви*еру стосовно позицій – це ганебне злочинне маніпулювання свідомістю читачів», – наголосив командир.

На його переконання, стаття NYT не дає узагальненої об'єктивної картини подій, адже містить коментарі окремих військових.

«Це все рівно що звертатися до родичів щойно загиблого в ДТП на автостраді водія – звинуваченнями до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км на відміну від дороги звичайного використання, де швидкість обмежена 80 кілометрами. І звалювати загибель того водія на створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ», – підкреслив Мадяр.

Зазначимо, що 16 грудня The New York Times опублікувала статтю з коментарями військових ЗСУ. Військовослужбовці описали наступ на лівому березі Дніпра як «жорстокий і марний», оскільки українських воїнів при наступі «збивали ще на березі або у воді до того, як вони досягли іншого берега». За їхніми словами, через болотисту місцевість захисникам також немає де окопатися.

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Теги: військові ЗСУ ЗМІ Херсонщина

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