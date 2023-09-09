Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Засобів ППО та ПРО стало більше, Україна краще готова до атак

Росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України. При цьому очікуються комбіновані удари. Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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«Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть», – заявив він.

Юсов додав, якщо оцінювати, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим, чи легшим у сенсі забезпеченням енергетики – це насамперед питання до енергетиків та уряду.

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«Засобів ППО та ПРО стало більше, з цієї точки зору Україна краще готова до атак. Але зрозуміло, що ураження за минулу осінь та зиму теж були значними», – заявив представник ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів РФ, які підлягають знищенню.