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Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як Україна захищатиме енергетику від російських ударів: Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Влада працює над планом захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських атак

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Головною темою був захист енергетичних об’єктів та одеських портів. Про це глава держави повідомив у Telegram.

 «Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури «зернового коридору», – зазначив Зеленський.

Також пріоритетними темами були захист прифронтових територій та підготовка до зими.
 
На Ставці прозвучали доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК «Нафтогаз» та Генштабу ЗСУ. «Усі доручення роздані. Робота триває», – підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки та Ставки верховного головнокомандувача.

До слова, триває 563-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Також минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційні удари, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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Теги: енергетика Володимир Зеленський порт інфраструктура

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