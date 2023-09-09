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Розвідка повідомила, як протистоїть виборам на окупованих територіях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розвідка повідомила, як протистоїть виборам на окупованих територіях
У ГУР «є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв'язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій» на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Розвідка веде підривну діяльність на окупованих територіях Україні

Представники Головного управління розвідки Міноборони України проводять на тимчасово окупованих російськими загарбниками територіях країни постійну роботу, забезпечують діяльність партизанського руху та ведуть підривну діяльність щодо фейкових «виборів» інтервентів. Про це заявив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Як зазначив представник військової розвідки, служба відстежує те, що відбувається на поки що підконтрольній російським окупантам території України.

«Тому що є рух спротиву – ми працюємо згідно із законом у правовому полі та забезпечуємо діяльність цього руху», – наголосив Скібицький.

Також Скібіцький заявив, що у ГУР «є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв'язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій» на окупованих територіях.

Щодо проведення російськими загарбниками на ТОТ незаконних «виборів», заступник начальника ГУР звернув увагу, що військова розвідка вже має досвід подібних дій Кремля ще з 2015 року.

«Сьогодні почалися ці псевдовибори, окупаційна влада та колаборанти продумали багато чого, проте не врахували, що українське населення розуміє, що це – окупована територія, і чинить спротив», – наголосив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України. МЗС зазначило, що оголошені Росією так звані «вибори» до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

До слова, росіяни змушують українців голосувати на псевдовиборах.

Читайте також: Псевдовибори на окупованих територіях: ТОП-зрадники, безробітні та росіяни
Теги: вибори окуповані території ГУР

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