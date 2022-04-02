Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії
Моравецький наголосив, що «Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників»
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європейський союз за непослідовну позицію щодо санкцій проти Росії. Відповідну заяву прем'єр опублікував в Twitter.
«Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю», – написав він.
Моравецький наголосив, що «Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників».
Every day hundreds of thousands of Ukrainians wake up in fear of being bombed byjets.Meanwhile Europe is playing roulette: 1st it announces tougher sanctions,a day later it says let’s not to go over the top.Putin has setablaze;Europe wonders if it has enough fire extinguisher— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 2, 2022
Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.
Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.