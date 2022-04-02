  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії

    Прем'єр Польщі розкритикував ЄС за небажання запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії - Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії
    Прем'єр Польщі розкритикував ЄС за небажання запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Моравецький наголосив, що «Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників»

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європейський союз за непослідовну позицію щодо санкцій проти Росії. Відповідну заяву прем'єр опублікував в Twitter.

    «Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю», – написав він.

    Моравецький наголосив, що «Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників».

    Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

    Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії