Польща розкритикувала ЄС за «гру в лотерею» з санкціями проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європейський союз за непослідовну позицію щодо санкцій проти Росії. Відповідну заяву прем'єр опублікував в Twitter.

«Щодня сотні тисяч українців прокидаються в страху перед бомбардуванням російських літаків. А тим часом Європа грає в лотерею: спочатку оголошує посилення санкцій, через день каже, що не будемо перегинати палицю», – написав він.

Моравецький наголосив, що «Путін підпалив Україну, а Європа задається питанням, чи достатньо у неї вогнегасників».

Every day hundreds of thousands of Ukrainians wake up in fear of being bombed byjets.Meanwhile Europe is playing roulette: 1st it announces tougher sanctions,a day later it says let’s not to go over the top.Putin has setablaze;Europe wonders if it has enough fire extinguisher