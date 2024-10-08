Комплекс «Панцир-С1» не зміг захистити найбільший нафтовий термінал РФ в Криму

Нафтобазу в Криму захищав зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»

Територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Видання «Радіо Свобода» публікувало супутникові знімки, на яких видно, що цей комплекс дійсно захищав нафтобазу.

Ще в жовтні 2023 року партизанський рух «АТЕШ» розмістив у своєму Telegram-каналі фотографії та відео об'єкта, на який російські війська доставили систему ППО. Вчора вони повідомили, що їхні агенти протягом цього часу активно збирали інформацію про роботу нафтобази та місця розташування російських систем.

Фото: Радіо Свобода

Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, які підтверджують, що система «Панцир» дійсно забезпечувала охорону нафтобази. Журналісти зазначають, що подібні системи, розміщені на подіумах для збільшення їхньої дальності, були встановлені на нафтобазі в Туапсе та неподалік резиденції кремлівського лідера Путіна в Ново-Огарьові.

Українські Сили Оборони провели успішну атаку на нафтобазу в Феодосії, розташовану в окупованому Криму. Удар, спрямований на критичну інфраструктуру російських військових, став ще одним важливим етапом у протистоянні на півострові.

За повідомленнями, в результаті атаки було знищено значні запаси пального, що використовувалося для забезпечення російської армії. Ця операція має стратегічне значення, оскільки нафтобаза в Феодосії є важливим логістичним вузлом для постачання військової техніки та озброєння на півдні України.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Пізніше стало відомо, що в окупованій Феодосії, Крим, пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.

До слова, у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України вночі 7 жовтня завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії.