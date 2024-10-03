У Telegram стався збій

Проблеми у роботі месенджера було зафіксовано близько 14:00

У месенджері Telegram знову стався збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень. Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера було зафіксовано приблизно о 14:00.

Користувачі повідомляють про проблеми з Telegram скріншот

Так, користувачі Telegram заявляють про відсутність підключення до сервера (57%), проблеми з повідомленнями (22%) та додатком (22%).

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження й надсилання повідомлень. Зокрема, збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото. Також із затримкою надсилалися повідомлення у чатах та групах.

Раніше Telegram потрапив під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки

До слова, Telegram з 2018 року може розкривати IP-адреси/телефонні номери злочинців органам влади, згідно з політикою конфіденційності в більшості країн. У Бразилії вдалося розкрили дані зловмисників за 75 юридичними запитами в першому кварталі (січень-березень) 2024 року, 63 – у другому кварталі та 65 – у третьому. В Індії, нашому найбільшому ринку, ми задовольнили 2461 юридичний запит у першому кварталі, 2151 – у другому кварталі та 2380 – у третьому.