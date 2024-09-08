Удар по Інституту зв'язку в Полтаві: кількість загиблих зросла до 58 (оновлено)

У лікарні в Полтаві померли ще троє людей, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу 3 вересня

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Полтаву 3 вересня сягнула 58 осіб.

«У лікарні Полтави померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня», – заявила секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова, передає «Суспільне».

Оновлено о 13:05. Очільник Полтавської ОВА Руслан Пронін уточнив, що в лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 58.

За офіційними даними, внаслідок цього удару загинули вже 56 людей, поранень зазнали 328 осіб.

Нагадаємо, що російські війська 3 вересня завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві.

Як повідомлялося, 5 вересня в Полтаві завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу, який росіяни здійснили 3 вересня. Тоді повідомлялося про 55 загиблих і 328 постраждалих.

До слова, обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.