Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині

Віталій Саранцев повідомив, що втрата заводу у Вовчанську стала потужним іміджевим ударом для росіян

Агрегатний завод у Вовчанську Харківської області після звільнення Силами оборони України став головною ціллю для окупантів. Про це заявив речник ОТУ «Харків» полковник Віталій Саранцев в етері телемарафону.

«Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар – втрата цього об'єкта (агрегатний завод, – «Главком»)», – сказав речник.

Саранцев зауважив, що наразі росіяни атакують завод «максимальним спектром свого озброєння».

«Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою – знищувати те, що йому не дісталося», – наголосив полковник.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»».

До того ж командир підрозділу «Стугна» Дмитро на псевдо «Лінукс» заявив, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника та покращує логістику ЗСУ.

Також представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів, що під час операції підрозділів ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.