Вибухи в Запоріжжі та атака дронів в Росії: головне за ніч

Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Вибухи лунали у Запоріжжі та Миколаєві

У Києві ворожі уламки впали на житловий будинок. У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи

У п'ятницю, 4 жовтня, Запоріжжя та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті та області, повідомивши про декілька ударів з боку окупантів.

Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: знищено склади зброї «Хезболли»

Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомляють Сили оборони Ізраїлю.

У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі. Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об’єкти Ірану

Представники США та Ізраїлю на останніх переговорах розглядали можливість ізраїльської атаки на військову та енергетичну інфраструктуру Ірану у відповідь на обстріл території Ізраїлю 1 жовтня. Про це повідомляє британське видання The Financial Times.