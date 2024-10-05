Вибухи в Запоріжжі та атака дронів в Росії: головне за ніч
Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Вибухи лунали у Запоріжжі та Миколаєві
У Києві ворожі уламки впали на житловий будинок. У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.
У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
У п'ятницю, 4 жовтня, Запоріжжя та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи у місті та області, повідомивши про декілька ударів з боку окупантів.
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: знищено склади зброї «Хезболли»
Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомляють Сили оборони Ізраїлю.
У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)
У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, яка спричинила серйозні пошкодження кількох об'єктів та спалах пожежі. Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.
У Воронезькій області палають підприємства після атаки БпЛА pic.twitter.com/LuuAgJGI5I— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2024
Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об’єкти Ірану
Представники США та Ізраїлю на останніх переговорах розглядали можливість ізраїльської атаки на військову та енергетичну інфраструктуру Ірану у відповідь на обстріл території Ізраїлю 1 жовтня. Про це повідомляє британське видання The Financial Times.
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