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«Система просто нас знищує». Жінка закликала росіян відправити Путіна у відставку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Система просто нас знищує». Жінка закликала росіян відправити Путіна у відставку (відео)
Жінка закликає громадян Росії відправити президента у відставку
фото: скріншот з відео

«Чому ви такі боягузливі., боїмося заступитися за себе, за дітей, за землю свою?», – заявила росіянка

Росіянка закликала жителів Росії відправити диктатора Володимира Путіна та військове керівництво у відставку. Вона сказала, що не потрібно боятися стояти за себе та своїх дітей. Відповідне відео з'явилося у мережі.

«Для забезпечення захисту населення чомусь люди змушені стояти без палива на трасі, з якої не можуть нікуди виїхати. Чому люди змушені писати в соцмережах повідомлення, що їм набридло сидіти у підвалі будинку, в зруйнованому повністю селі? Народ чекає, коли це відбудеться в кожному регіоні. Чому ми мовчимо? Курськ, Брянськ, Воронеж. Кожен регіон Росії скоро почнуть бомбити», – заявила жінка.

Чому ви такі боягузливі., боїмося заступитися за себе, за дітей, за землю свою? Чому ми заздалегідь про це не думаємо, чому ми не розуміємо, що нас зрадили, що система просто нас знищує, – звернулася до росіян жінка.

Вона також додала, що потрібно відправити Путіна та військове керівництво у відставку.

Раніше, добровольці легіону «Свобода Росії» опублікували звернення до солдатів армії РФ. У ньому бійці закликають росіян здаватися або приєднатися до легіону.

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Теги: путінський режим путін війна росія росіяни окупанти

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