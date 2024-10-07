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В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)
фото: скріншот

У анексованому Криму у Феодосії в ніч на 7 жовтня пролунали вибухи

В окупованій Феодосії, Крим, пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.

Влада не коментує можливу причетність українських сил, хоча за кілька годин до вибухів місцеві джерела повідомляли про наліт українських безпілотників.

Ці вибухи є частиною низки атак, що сталися вночі по всьому Криму.  Перші вибухи були зафіксовані о 00:21 в районі аеродрому «Саки» в Новофедорівці, де пролунало щонайменше сім вибухів. Також було чутно стрілянину. Вибухи зафіксовано і в Сімферопольському районі, де ймовірно рухались безпілотники.

Пізніше, о 01:06, у мережі опублікували відео, на якому видно вибухи та пожежі в Сакському районі. Також повідомлялося про пожежу на аеродромі «Бельбек». Через атаки по всій території Криму було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії.

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Теги: Крим влада окупанти пожежа

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