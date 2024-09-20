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Абсолютний рекорд за 70 років: Німеччина шокована кількістю біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Абсолютний рекорд за 70 років: Німеччина шокована кількістю біженців
на даний момент у Німеччині проживає 3,48 млн. біженців
фото із відкритих джерел

Neue Osnabrücker Zeitung: кількість біженців у ФРН досягла рекордного значення з 1950-х років

У Німеччині кількість біженців досягла рекордного рівня з 1950-х років. Про це пише Neue Osnabrücker Zeitung. У країні перебуває майже 3,5 млн вимушених переселенців, у тому числі понад мільйон українців.

Видання посилається на відповідь німецького уряду на запит партії «Зелені». У документі йдеться, що на даний момент у Німеччині проживає 3,48 млн. біженців. З кінця 2023 року показник зріс на 60 тис.

«Це є найвищим показником із 1950-х років. Із 3,48 млн біженців лише українців майже 1,18 млн осіб», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, ресурси ФРН щодо прийому мігрантів наразі на межі можливостей. Про це заявила очільниця МВС країни Ненсі Фезер. Ситуація з мігрантами у ФРН викликає занепокоєння, заявила Фезер у листі Єврокомісії. За її словами, ресурси федерального центру та земель «практично вичерпані» – міграційна влада все частіше досягає межі можливостей у питанні прийому біженців.

Раніше стало відомо, що справи про надання притулку в німецьких судах почали розглядати ще довше – загалом майже по 19 місяців. Розгляд справ про надання притулку в адміністративних судах у Німеччині займає дедалі більше часу, хоча правляча коаліція раніше заявляла, що прискорить цей процес.

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Теги: біженці влада рекорд українці мігранти соціум Німеччина

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