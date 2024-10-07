Атака ЗСУ на нафтоперевальний термінал у Феодосії. Що про нього відомо

Морський нафтовий термінал, який розташований недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму

Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії. Про це повідомляє Генштаб.

У ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії.

«Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ», – зауважили в Генштабі.

Що відомо про термінал у Феодосії

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів.

На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі.

Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

Архівна світлина нафтобази фото: RFE / RL

Нафтобаза з 1996 року була переорієнтована на перевалку сирої казахської нафти. Танкери вантажилися зі швидкістю 3 тис. тонн на годину. 2001 року між Україною та Казахстаном навіть йшли переговори про продаж порту Астані.

У 2014 році термінал Феодосії був «націоналізований» підконтрольною Росії кримською владою і включений до санкційних списків Євросоюзу і США. Після цього його повноцінна робота зупинилася. Термінал стали використовувати на користь компаній паливного ринку Росії. Перевалка нафтопродуктів знизилася на 90%

Попередні атаки на термінал

Раніше термінал уже атакували ударні безпілотники – у березні 2024 року. Тоді відразу чотири дрони влучили по території АТ «Морський нафтовий термінал». Внаслідок чого було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива і виникла пожежа.

Окрім того, ця ж нафтобаза вже зазнавала атак у грудні та листопаді минулого року.

Атака 7 жовтня

Як відомо, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. У соцмережах публікують свіжі фото та відео з місця пожежі. За повідомленням дим на Феодосійській нафтобазі здіймається трьома «стовпами», що може свідчити про три основні джерела займання.

Також повідомляється, що через пожежу на нафтобазі перекрито рух по вулиці Геологічній і Федька від перехрестя з Керченської траси до району автовокзалу.

фото з відкритих джерел

Місцева окупаційна «влада» підтвердила пожежу на феодосійській нафтобазі. Так званий «глава адміністрації» Феодосії Ігор Ткаченко про причини пожежі не повідомив, але додав, що працюють розрахунки МНС, а жертв та постраждалих немає. До Феодосії виїхав «віце-прем’єр» Ігор Михайличенко.

Виявляється, що нічого жахливого на нафтобазі в окупованій Феодосії не сталося. Просто у ворога "возгорание" pic.twitter.com/RuLhr7KH6B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024

Нагадаємо, в окупованій Феодосії у Криму пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.