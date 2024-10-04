Атака дронів на Київ: у мережі з'явилися фото наслідків

Під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки

У ніч на 4 жовтня російські загарбники атакували столицю дронами. У місті працювала протиповітряна оборона та лунали вибухи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі загоряння на балконі квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки. Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце. Попередньо, постраждалих немає. Під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували», – зазначав Кличко.

Наслідки падіння уламків ворожого дрона на балкон будинку в Дарницькому районі з'явилися у мережі.

Як раніше повідомлялося, під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Пожежникам вдалося оперативно ліквідувати полум'я, запобігши його поширенню на інші квартири.