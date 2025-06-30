WSJ: Чисельність окупантів на Сумщині втричі більша, ніж українських сил

Аби просуватися у Сумській області Москва використовує значну перевагу в особовому складі

Російські загарбники продовжують просуватися на Сумщині. Обласний центр Сумської області став новою метою для Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають журналісти, Кремль використовує свою перевагу в живій силі. За словами українських військових, Росія зосередила в цьому районі 50 тис. солдатів, і вони перевершують українські сили чисельністю приблизно в три рази.

Як зазначає WSJ, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 150 км, і тепер простягається більш ніж на 1200 км від північного сходу до півдня. «Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у «вдар крота», посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи», – пише видання.

Так, на початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак, як наголошують журналісти, це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.

Як пише WSJ, солдати в цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно. Бійці також скаржилися, що території, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Йдеться про спробу наступальних дій противника на Харківщині.

Як повідомлялося, високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону. Це пов'язане з тактикою окупаційної армії, яка активно штурмує позиції українських військ.

До слова, воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії РФ на території Сумщини.